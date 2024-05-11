Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarili bedensel engelli Rukiye hemşire, meslek aşkı ve basketbolla hayata tutunuyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari Devlet Hastanesinde 23 yıldır hemşire olarak görev yapan, aynı zamanda Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında top koşturan Rukiye Ertuş, yaşama azmiyle çevresinden takdir topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkarili bedensel engelli Rukiye hemşire, meslek aşkı ve basketbolla hayata tutunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari Devlet Hastanesinde 23 yıldır hemşire olarak görev yapan, aynı zamanda Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında top koşturan Rukiye Ertuş, yaşama azmiyle çevresinden takdir topluyor.

        Sümbül Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 45 yaşındaki Ertuş, 1998'de Sağlık Meslek Lisesini birincilikle tamamladı.

        Mezun olduktan bir yıl sonra trafik kazasında kız kardeşini kaybeden Ertuş, belden aşağı felç geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

        Yaşama azmiyle yaşadığı travmayı atlatan Ertuş, Ankara'da 2001'de düzenlenen hemşirelik sınavını başarıyla geçerek Hakkari Devlet Hastanesine atandı.

        Geçen yıl da Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olan Ertuş, görev yaptığı hastanede meslektaşlarıyla yöre halkının en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için çaba sarf ediyor.

        Mesleğini 23 yıldır büyük bir aşkla sürdüren ve çalışma azmiyle örnek olan Ertuş, 3 yıl önce tanıştığı basketbolda da kendini geliştirerek Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına katıldı.

        İş dışındaki zamanının büyük bölümünü basketbolla geçiren Ertuş, takımının başarısı için ter döküyor.

        Hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Ertuş, 1999'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle büyük bir travma yaşadığını, kazada kız kardeşini kaybettiğini söyledi.

        Zorlu birkaç ameliyattan sonra toparlanmaya başladığını belirten Ertuş, "Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Hep azmettim. Şu an Hakkari Devlet Hastanesinde masa başında görevimi ifa ediyorum. Sağlık Meslek Lisesini birincilikle bitirmiştim. Eskişehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunuyum. 2 yıldır da tekerlekli sandalye basketbol takımında oynuyorum. Doğa ile iç içeyim. Kitap okumayı seviyorum. Hayatımı idame ettiriyorum." diye konuştu.

        - "İyi ki ben de hemşireyim"

        Yaşadığı zorlu süreçte ailesinin, iş arkadaşları ve Ankara'daki doktorlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Ertuş, şunları kaydetti:

        "Hayat beni farklı bir yöne çekti ama daha da güçlü yaptı. Bu trafik kazası bana şükretmeyi, hayata farklı bakmayı öğretti. Engelli olmak bana mücadeleci, azimli, kararlı olmayı öğretti. Anneme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Asıl desteği de ondan alıyorum. Engelli olan arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Lütfen hayattan yılmasınlar. Mücadelelerine devam etsinler. Çünkü rehabilitasyon hareket özgürlüğü demektir. Kesinlikle bir uğraşları olsun. Her birey bir engelli adayıdır. Önemli olan bu mücadeleyi devam ettirebilmektir. Yoksa dört duvar arasında kalarak hayatımızı idame ettiremeyiz. Çok özverili güzel bir mesleğimiz var. İyi ki ben de hemşireyim."

        Tüm hemşirelerin insanların sağlığı için çanla başla mücadele verdiğini vurgulayan Ertuş, meslektaşlarının omuz omuza vererek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

        - "Basketbol hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok iyi geldi"

        Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Mesut Keskin'in destek ve teşvikiyle basketbola başladığını anlatan Ertuş, şu ifadeleri kullandı:

        "Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile 2 yıldır çalışmalara katılıyorum. Zamanımın çoğunu iş ve basketbolla geçiriyorum. Biz bir aile olduk. Sayın Valimiz Ali Çelik, dernek başkanımız, antrenörümüz ve takım arkadaşlarımızın hepsinin çok desteği var. Burada bu sporu yapıyor olabilmemiz çok önemli. Çünkü engellilerin hayatla buluşmasını sağlıyor. Derneğimiz bize her anlamda destek çıkıyor. Önceden, düşüp bir yerimi kırarım diye korkuyordum. Bu yüzden biraz da geç başladım ama iyi ki başlamışım. Zamanımız çok güzel geçiyor. Sağlık açısından bize çok faydası var. Basketbol hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok iyi geldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 350 jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi
        Hakkari'de 350 jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi
        Yüksekova'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Yüksekova'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Vali Ali Çelik, Çukurca'daki Bayrak Tepe Seyir Terası'nı gezdi
        Vali Ali Çelik, Çukurca'daki Bayrak Tepe Seyir Terası'nı gezdi
        Hakkari'de Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Hakkari'de Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Hakkari'de Sağlık İçin Hareket Günü etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de Sağlık İçin Hareket Günü etkinliği düzenlendi
        Çukurca'da öğrencilere milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünler...
        Çukurca'da öğrencilere milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünler...