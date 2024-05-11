Hakkari'de jandarma şehit annelerinin gününü kutladı

Şehit annelerinin gününü kutlayan Çarıkcıoğlu ve beraberindeki personel, aile bireyleriyle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, beraberindeki personelle Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

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