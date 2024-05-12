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        Çukurca'da öğretmenler arası bilek güreşi turnuvası yapıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında öğretmenler arası bilek güreşi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:37
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        Çukurca'da öğretmenler arası bilek güreşi turnuvası yapıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında öğretmenler arası bilek güreşi turnuvası düzenlendi.

        Kaymakamlık, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim İlçe Müdürlükleri iş birliğinde Saran Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, ilçede görev yapan öğretmenler mücadele etti.

        Öğretmenlerin rakiplerini yenmek için çaba gösterdiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

        Dereceye giren öğretmenlere ödüllerin verilmesiyle sona eren turnuvaya, Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi ve öğretmenler katıldı.

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