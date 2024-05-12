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        Hakkari'de takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:17
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        Hakkari'de takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Köprülü köyü yakınında plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak takla attı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Yusuf Erdemir hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Erdemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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