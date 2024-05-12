Hakkari'de takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Köprülü köyü yakınında plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Yusuf Erdemir hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.
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