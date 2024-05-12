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        Hakkari Valisi Çelik, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:17 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:17
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        Hakkari Valisi Çelik, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, şehit Ali Kurt ve Naci Çiftçi'nin ailelerini ziyaret etti.

        Şehit annelerinin gününü kutlayan Çelik, Anneler Günü'nün önemine değinerek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, Çelik'e teşekkür etti.

        Ardından Merzan Mahallesi'ndeki Lilyana Kadın Kooperatifi'nin serasını ziyaret eden Çelik, Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

        Çelik, buradaki kadınlara gül dağıtarak annelerin gününü tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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