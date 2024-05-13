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        Çukurcalı çocuklar masa tenisi kursuna ilgi gösteriyor

        Hakkari'nin Çukurca ilesinde açılan masa tenisi kursu ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:45
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        Çukurcalı çocuklar masa tenisi kursuna ilgi gösteriyor
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        Hakkari'nin Çukurca ilesinde açılan masa tenisi kursu ilgi görüyor.

        Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından hayata geçirilen "Çukurca 7'den 70'e Spor Yapıyor" projesi kapsamında Saran Kapalı Spor Salonunda masa tenisi kursu açıldı.

        Kursa katılan çocuklar ve gençler, antrenör Eda Karabaş'tan aldıkları eğitimle kendilerini geliştirme imkanı buldu.

        Karabaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çocuklara eğitim verdiklerini belirtti.

        Yıldızlar, küçükler ve gençler olarak 3 kategoride eğitim verdiğini anlatan Karabaş, "Yaklaşık 50 öğrencim var. Yıldız kızlarda Hakkari il ikincisi oldular ama önceliğimiz bölge şampiyonluğu. İnşallah seneye 3 kategoride bölge şampiyonluğuna ulaşacağız." dedi.

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