Çukurcalı çocuklar masa tenisi kursuna ilgi gösteriyor

Hakkari'nin Çukurca ilesinde açılan masa tenisi kursu ilgi görüyor.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından hayata geçirilen "Çukurca 7'den 70'e Spor Yapıyor" projesi kapsamında Saran Kapalı Spor Salonunda masa tenisi kursu açıldı.

Kursa katılan çocuklar ve gençler, antrenör Eda Karabaş'tan aldıkları eğitimle kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Karabaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çocuklara eğitim verdiklerini belirtti.