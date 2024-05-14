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        Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Hakkari-Van kara yolunda yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:43
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        Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı
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        Hakkari-Van kara yolunda yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi hafif yaralandı.

        Kara yolunun Çiftlik mevkiinde, sürücüsü öğrenilemeyen 72 AAE 791 plakalı akaryakıt tankeri yan yattı.

        Tanker sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın yaşandığı bölgeden geçen Haci İnal idaresindeki 47 LF 541 plakalı minibüs de olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride kontrolden çıkarak yamaca çarptı.

        Bu kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, Karayolları 114. Şube Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda hafif yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Minibüs ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Karayolları ekipleri, yolda kaza riskine karşı kumlama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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