Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli'de bahar şenliği etkinlikleri yapıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli'de bahar şenliği etkinlikleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip ile Borsa İstanbul Anadolu liselerince düzenlen etkinliklerde, halk oyunları gösterisi sunuldu, müzik dinletisi yapıldı, oyunlar oynandı.

        Şenliklere katılan Kaymakam Ali Ekber Ateş de resim ve el sanatları sergisi ile alandaki stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Ateş, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Çukurca'da açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
        Çukurca'da açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
        Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
        Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
        Tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan minibüs takla attı: 8 yaralı
        Tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan minibüs takla attı: 8 yaralı
        Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı
        Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı
        Çukurcalı çocuklar masa tenisi kursuna ilgi gösteriyor
        Çukurcalı çocuklar masa tenisi kursuna ilgi gösteriyor
        Hakkari Valisi Çelik, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
        Hakkari Valisi Çelik, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı