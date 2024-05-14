Şemdinli'de bahar şenliği etkinlikleri yapıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.
Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip ile Borsa İstanbul Anadolu liselerince düzenlen etkinliklerde, halk oyunları gösterisi sunuldu, müzik dinletisi yapıldı, oyunlar oynandı.
Şenliklere katılan Kaymakam Ali Ekber Ateş de resim ve el sanatları sergisi ile alandaki stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
Ateş, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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