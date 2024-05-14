Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, İran sınırındaki Özgen Üs Bölgesi'nde karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen yolda biriken karları temizliyor.
Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.
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