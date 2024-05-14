Hakkari'de Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi salonunda "Biz birlikte varız" mottosuyla düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri resim çizdi, oyunlar oynadı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu, özel eğitim öğrencilerinin şarkılar seslendirdiği etkinlikte pasta kesildi, çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Etkinliğe katılarak engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ali Çelik, Dünya Engelliler Günü'nün ülkede ve tüm dünyada engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyetin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.