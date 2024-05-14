Yüksekova'da üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

Öğrencilerden Nermin Aydıner ise vatandaşlardan çöplerini yere değil çöp kovalarına atmasını beklediklerini belirtti.

Canan, "İnşallah bir sonraki etkinliğimizde bu kadar çöp çıkmaz. Çöp kovaları olmasına rağmen çöplerin yere atıldığını gördük. Çöplerin yere değil kovalara atmalarını bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.