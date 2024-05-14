Yüksekova'da üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
Yüksekova Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelleri, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla çarşı merkezinde çöp topladı.
Yüksekova Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelleri, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla çarşı merkezinde çöp topladı.
Öğrenciler ve personellerden oluşan 60 kişilik gurup, Cengiz Topel Caddesi'nde etrafa atılan çöpleri topladı, vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda bilgilendirdi.
Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Canan, gazetecilere, farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.
Canan, "İnşallah bir sonraki etkinliğimizde bu kadar çöp çıkmaz. Çöp kovaları olmasına rağmen çöplerin yere atıldığını gördük. Çöplerin yere değil kovalara atmalarını bekliyoruz." dedi.
Öğrencilerden Nermin Aydıner ise vatandaşlardan çöplerini yere değil çöp kovalarına atmasını beklediklerini belirtti.
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