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        Hakkari'de köprüden dereye düşen küreme aracındaki 2 kişi yaralandı

        Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen Karayolları 114. Şube Şefliğine ait küreme aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:21
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        Hakkari'de köprüden dereye düşen küreme aracındaki 2 kişi yaralandı
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        Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen Karayolları 114. Şube Şefliğine ait küreme aracındaki 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Halil Ertuş idaresindeki küreme aracı, Ördekli köyü yol ayırımındaki köprüden dereye düştü.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Ertuş, araçtan kendi imkanıyla çıkarken, yanındaki Yalçın Şimşek ise ekiplerce çıkarıldı.

        Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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