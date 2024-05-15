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        Hakkari'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Hakkari'de, Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının iş birliğiyle "Kan Ver, Hayat Ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:58
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        Hakkari'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Hakkari'de, Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının iş birliğiyle "Kan Ver, Hayat Ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kampanya kapsamında Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesine konuşlanan kan bağış tırına gelen öğrenciler, bağışta bulundu.

        AK Parti il teşkilatı mensupları da yerleşkeye gelerek kampanyaya destek verdi.

        Tırı ziyaret ederek bağışçı ve görevlilerle sohbet eden Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağış tırının önceki gün Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında çalışma yaptığını söyledi.

        Bugün de öğretim görevlileri ve öğrencilerden kan bağışı beklediklerini belirten Bozkurt, "Cuma ve cumartesi de eski belediye binası önünde kan bağışı almaya devam edeceğiz. Kan bağışı herkese lazım. Acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Tüm bağışçılarımızı, gönüldaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Verdikleri bağışlar çok değerlidir. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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