Hakkari'de mayısın ortasında kayak yarışması düzenlendi

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kayak yarışması ve bisiklet turu düzenlendi.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışı izleyen Vali Ali Çelik, sporcularla sohbet etti, başarı temennisinde bulundu.

Piste kayak yapan Çelik, gazetecilere, mayısın ortasında da kentte kayak yapma imkanının olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini, hem yarışmayı izlediklerini hem de karın keyfini yaşama fırsatı bulduklarını belirten Çelik, şunları aktardı:

"Hakkari yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla kış sporları merkezi olmak için en uygun yerlerden biri ve bu bizler için çok değerli. Küresel ısınma gerçeğinden dolayı kar tutan rakımlar gitgide azalıyor ama Hakkari'nin böyle bir sorunu yok. Buradaki kar yapay değil doğal. Niteliği ve kalitesi de çok yüksek. Hakkarili gençlerimiz de kayak yapıyorlar. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda kayak sporları ile ilgili şampiyonlukları şehrimizin gençleri ve vatandaşları alacak. Coğrafyamız çok güzel. Hakkari'miz trekkingden kayak sporuna kadar birçok spor alanına imkan tanıyor. Adrenalinle ilgilenen herkesin Hakkari'ye gelmesi gerekiyor. Hakkari'de huzur var, sevgi var. Ülkemizin her yeri gibi görülmesi gerekli bir şehrimiz. Ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza, Hakkari'yi görmelerini ve eşsiz doğasını tanımalarını tavsiye ediyorum."