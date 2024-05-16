Yüksekova'da Gençlik Koşusu düzenlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Koşusu yapıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Koşusu yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu, çevre yolundan başlayarak Selahaddin Eyyubi Havalimanı kavşağında son buldu.
4 kategoride 400 kız ve erkek sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ödülleri verilecek.
Kurum müdürü İlhan Yılmaz, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Koşunun da bu etkinliklerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Yüksekova'da yaklaşık 400 gencimiz bu koşuya katıldı. 4 kategoride yarış yaptık. Yarışmada dereceye giren sporcularımıza kupa ve hediyeler verilecek. Etkinliklerimiz cumartesi günü gerçekleştireceğimiz doğa yürüyüşü ile sürecek. 19 Mayıs günü Gençlik merkezinde salon programımız olacak." dedi.
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