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        Yüksekova özel gereksinimli çocuklar uçurtma uçurdu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:38
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        Yüksekova özel gereksinimli çocuklar uçurtma uçurdu
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        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından şehir stadyumunda yapılan şenlikte renkli görüntüler yaşandı.

        Özel Eğitim Uygulama Okulundan 30 özel gereksinimli çocuk, polis ekipleriyle uçurtma uçurdu.

        Polis abileri ile birlikte şarkılar seslendiren çocuklar güzel vakit geçirdi.

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