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        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

        Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinlikler 19 Mayıs'a kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:39
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        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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        Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinlikler 19 Mayıs'a kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma, yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesi, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hakkari ili coğrafi sınırları içinde 16 Mayıs saat 18.30'dan 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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