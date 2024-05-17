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        Hakkari'de jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:32
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        Hakkari'de jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nda farkındalık oluşturulması amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Bu kapsamda komutanlık bahçesine konuşlandırılan Kızılay tırına gelen jandarma personeli bağışta bulundu.

        Kızılay görevlileri, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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