Çukurca'da güreş kursu açıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güreş kursu açıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güreş kursu açıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafında açılan kursa, 30 sporcu katıldı.
Antrenör Uzan Karaman, iki grup halinde verilen eğitimlerde sporcuları müsabakalara hazırladıklarını söyledi.
Son yıllarda ilçede başarılı sporcuların yetiştirildiğini belirten Karaman, Türkiye ve Avrupa'da derece elde edecek sporculara eğitim verdiklerini belirtti.
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