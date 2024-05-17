Çukurca'da güreş kursu açıldı

Son yıllarda ilçede başarılı sporcuların yetiştirildiğini belirten Karaman, Türkiye ve Avrupa'da derece elde edecek sporculara eğitim verdiklerini belirtti.

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