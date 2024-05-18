Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Doğaseverler, huzurun hakim olduğu Hakkari'de yıllarca saklı kalan güzellikleri keşfediyor

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda hem kış hem de doğa turizmiyle öne çıkan Hakkari'ye gelen doğaseverler, düzenledikleri turlarla kentin yıllardır saklı kalan güzelliklerini keşfediyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğaseverler, huzurun hakim olduğu Hakkari'de yıllarca saklı kalan güzellikleri keşfediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda hem kış hem de doğa turizmiyle öne çıkan Hakkari'ye gelen doğaseverler, düzenledikleri turlarla kentin yıllardır saklı kalan güzelliklerini keşfediyorlar.

        Huzur ve güven ortamının hakim olduğu Hakkari'ye gelen turistler ve kent sakinleri, havanın ısınmasıyla doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda zaman geçirmeyi tercih ediyor.

        Kente 50 kilometre mesafedeki Kavaklı köye sınırlarında bulunan Marinüs Şelalesi de bugünlerde coşkulu akan suyu ve çevresindeki güzellikleriyle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

        2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerindeki vadide yaklaşık 25 metreden akan şelaleye gelenler, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bölgedeki güzellikleri görüntülemeye çalışıyor.

        İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ile bir grup doğasever de aşağı kısmında gökkuşağı oluşan ve insanların gezi rotasında yer almaya başlayan şelalenin bulunduğu alanı gezdi.

        - "Güzellikleri yaşamak için herkesi Hakkari'ye bekliyoruz"

        Ağacanoğlu, AA muhabirine, kentte son yıllarda ciddi bir turist hareketliliğinin yaşandığını söyledi.

        Bu hareketliliği sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kentteki turizm çeşitliliğini artırmak ve yılın tamamına yaymak istediklerini belirten Ağacanoğlu, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle çalışma yürüttüklerini anlattı.

        Hakkari'nin her yerinde ayrı bir güzelliğin olduğunu ve bu güzellikleri dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

        "Marinüs Şelalesi de kentimizin en güzel alanlarından biri. Belli ki tarih boyunca burada insanlar yaşamış ve burada bir yol geçmiş. Geçitlerle dolu bir vadi içindeyiz. Bu vadiye girdiğiniz zaman sizleri 4 ana kaynaktan beslenen şelale karşılıyor. Biraz ilerleyince gökkuşağını, çiçekleri, dağ keçilerini görebiliyorsunuz. Bunu ancak görerek yaşayabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak için herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Bu alan zengin flora ve faunasıyla insanı cezbeden bir yer. Bu coğrafyanın turizme kazandırılması için çalışıyoruz. Biz de şelalede doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulduk. Gerçekten harika bir yer."

        - "Bölgenin her yeri güzelliklerle dolu"

        Doğaseverlerden Suat Özatak da şelalenin muazzam bir atmosferinin olduğunu dile getirdi.

        Doğada gezinmeyi seven herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini belirten Özatak, "Marinüs Şelalesi mükemmel bir yer. Biz de burayı gezdik. Ortamın tadını çıkardık. Sabah gökkuşağı vardı. Şelale adeta süslenmişti. Muazzam bir yer. Karlar eriyince debisi daha yükseliyor. Bölgenin her yeri güzelliklerle dolu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        Çukurca'da güreş kursu açıldı
        Çukurca'da güreş kursu açıldı
        Hakkari'de jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek
        Hakkari'de jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek
        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
        Yüksekova özel gereksinimli çocuklar uçurtma uçurdu
        Yüksekova özel gereksinimli çocuklar uçurtma uçurdu
        Yüksekova'da Gençlik Koşusu düzenlendi
        Yüksekova'da Gençlik Koşusu düzenlendi
        Hakkari'de mayısın ortasında kayak yarışması düzenlendi
        Hakkari'de mayısın ortasında kayak yarışması düzenlendi