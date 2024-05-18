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        Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenlendi

        Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:24
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        Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenlendi
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        Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Vali Ali Çelik ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

        Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, Otluca köyüne kadar yaklaşık 5 kilometre yürüyen Çelik ve katılımcılar, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        Vali Çelik, bu tür etkinliklerin hem toplum sağlığına hem de birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinlik, katılımcılara yemek ikramında bulunulmasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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