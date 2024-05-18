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        Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:31
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        Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Yaylapınar köyünde hayvanlarını otlatan Cengiz Ercan'a ayı saldırdı.

        Ayıyla boğuşurken yaralanan ve kaçarak kurtulan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

        Daha sonra ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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