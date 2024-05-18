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        Çukurca'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:50
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        Çukurca'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş Narlı köyünde başladı Dutluca köyünde sona erdi.

        Yürüyüşe Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirdi, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

        Kaymakam Kumcu, çok güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Katılımcılarla doğayla iç içe zaman geçirdiklerini dile getiren Kumcu, "Bu topraklar eskiden terörle anılıyordu ama şu anda doğasıyla, güzellikleriyle öne çıkıyor. Çukurca, tarihi yapıları, akarsuları ve güzellikleriyle doğa harikası bir yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

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