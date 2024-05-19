Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Cilo Dağlarının eteğinde mayıs ortasında kayak yaptılar

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancıların rotasına giren Cennet Cehennem Vadisi'ne çıkan iki sporcu, mayısın ortasında karla kaplı Cilo Dağları'nın eteğinde dağ kayağı ve snowboard heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cilo Dağlarının eteğinde mayıs ortasında kayak yaptılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancıların rotasına giren Cennet Cehennem Vadisi'ne çıkan iki sporcu, mayısın ortasında karla kaplı Cilo Dağları'nın eteğinde dağ kayağı ve snowboard heyecanı yaşadı.

        Hakkari ile Yüksekova ilçesi arasında kalan, çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile buzulların bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi, havanın ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Dört mevsimin bir arada yaşandığı vadi, karların erimesiyle coşan akarsuları, yeşile bürünen yaylaları, açmaya başlayan rengarenk çiçekleri ve büyük bölümü karla kaplı zirveleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzarada doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sunuyor.

        Cennet Cehennem Vadisi'nin bulunduğu bölgeye gelen adrenalin tutkunları Ömer Aşkan ve Mücahit Gezer de kayak takımı ve snowboardlarıyla mayısta da metrelerce karın bulunduğu Cilo Dağları'nın eteklerine çıktı.

        Aşkan ve Gezer, yaptıkları hazırlıkların ardından kayak takımı ve snowboardla slalom yaparak vadiye kadar indi.

        Bir süre farklı noktalarda kayarak heyecanlı anlar yaşayan iki arkadaş, karın keyfini çıkardı.

        Bölgedeki bir dağcı da beraberindeki arkadaşlarıyla bir süre bölgede gezinti yaptıktan sonra kayakçılara yakın bir noktada yamaca tırmanış gerçekleştirdi.

        Kentin tanıtımı için yürütülen proje kapsamında bölgeye giden Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ve beraberindeki ekip de kayak ve tırmanış faaliyetini izledi.

        - "Her ay farklı güzellikler ortaya çıkıyor"

        Ağacanoğlu, AA muhabirine, vadinin, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesinin, buzulların ve akarsuların bulunduğu önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

        Vadide bahar ve kışın bir arada yaşandığını belirten Ağacanoğlu, "Burada karlar yeni erimeye başladı. Bir tarafta metrelerce kar ve buzullar, bir tarafta yeni açmaya başlayan rengarenk çiçeklerin olduğu bir yer. Kayakçılar, snowboardçular ve dağcılar bölgede etkinlikler yapıyor. Vadinin büyük bölümü Milli Park içinde yer alıyor. Burası macera tutkunları için de cazip bir yer. Her ay farklı güzellikler ortaya çıkıyor. Geçen hafta geldiğimizde manzara daha farklıydı. Şimdi de farklılaşmış. Biz de Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle ilimizin tüm güzelliklerini tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - "Burası birçok kayakçının gözdesi olacak"

        Ömer Aşkan da arkadaşıyla bir ilke imza atmak için bölgeye geldiklerini, metrelerce karda kayak heyecanı yaşamak istediklerini ifade etti.

        Vadinin büyük bölümünün karla kaplı olduğunu söyleyen Aşkan, şunları kaydetti:

        "Bildiğimiz kadarıyla ilk defa buraya kayak ve snowboardla gelindi. Ben tur kayağımla, arkadaşım da snowboarduyla geldi. Aşağı kısımda yürüyüşe başladık. Vadinin bir tarafı kar bir tarafı yemyeşil. Yani bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Rota biraz kısa kalabiliyor. Rotayı uzatmak için birkaç çıkış yaptık. Bu bizi biraz zorladı. Eminim ki burası hem Türkiye'de hem dünyada, özellikle de Avrupa'daki birçok kayakçının gözde noktası olacak. Tur kayağı tutkunlarının kaçırmayacağı bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz. Burası teknik bir rota. Eğitim almış dağcıların çıkabileceği bir yer."

        Mücahit Gezer de bu mevsimde Cilo Dağları'nın eteğinde snowboard yapabilmenin büyük bir şans olduğunu belirtti.

        Vadinin, bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu dile getiren Gezer, "Uludoruk'a karşı bu heyecanı yaşamak mükemmeldi. Tırmanış biraz zorluydu ama değdi. Çok keyifliydi. Burası mükemmel bir yer. İnsanların burayı görmesi gerekiyor. Herkesi bu doğayı görmeye davet ediyorum. Kafile halinde, ailesiyle, arkadaşlarıyla gelen çok insan var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Çukurca'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi
        Çukurca'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı
        Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı
        Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenlendi
        Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenlendi
        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen TIR'daki onlarca koyun öldü
        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen TIR'daki onlarca koyun öldü
        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrillen TIR'daki onlarca koyun öldü
        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrillen TIR'daki onlarca koyun öldü
        Ayı saldırısında yaralandı
        Ayı saldırısında yaralandı