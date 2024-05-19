Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Emirşaban Mahallesi'ndeki spor sahasında devam eden programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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