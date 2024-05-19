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        Hakkari'de çocuklar için "Gösteri Karnavalı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Hakkari'de, Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından "Gösteri Karnavalı" adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:10
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        Hakkari'de çocuklar için "Gösteri Karnavalı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Hakkari'de, Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından "Gösteri Karnavalı" adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Halk Eğitimi Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

        Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, yaklaşık 1 saat süren ve robot gösterisinin de sunulduğu oyunda müzik eşliğinde eğlendi.

        Grup Sorumlusu Hamza Ölmez, Türkiye'nin her tarafında sahne alıp çocuklarla buluştuklarını söyledi.

        Kentte bu yıl dördüncü kez sahne aldıklarını aktaran Ölmez, "Bugün hem Yüksekova hem de Hakkari'de gösteriler yaptık. Grubumuzun sayısı sürekli değişiyor. Gittiğimiz yerlerde bizimle çalışan öğrencileri de gösterilere dahil ediyoruz. Hakkari'de Gösteri Karnavalı oyununu sahneledik. Çocukların ilgisi ve sevinci bizi mutlu etti. Robot gösterisi de oldu. Çocuklar doyasıya eğlendi. Bu da bizi daha çok motive ediyor." diye konuştu.

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