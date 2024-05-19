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        Hakkari Valisi Çelik, İran sınırındaki modüler duvar çalışmalarını inceledi

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki İran sınırında bulunan karakolları ziyaret etti, modüler beton duvar çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:13
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        Hakkari Valisi Çelik, İran sınırındaki modüler duvar çalışmalarını inceledi
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki İran sınırında bulunan karakolları ziyaret etti, modüler beton duvar çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esendere beldesine giden Çelik, sınırdaki modüler duvar çalışmalarını inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

        Şehit Er İbrahim Korucu Hudut Karakolu, Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan 3. Hudut Bölük Merkezi ve Yıldız Hudut Karakolu'nu ziyaret eden Çelik, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

        Hudut güvenliğiyle ilgili askeri yetkililerden bilgi alan Çelik, görevlerinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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