Hakkari Valisi Çelik, İran sınırındaki modüler duvar çalışmalarını inceledi

Şehit Er İbrahim Korucu Hudut Karakolu, Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan 3. Hudut Bölük Merkezi ve Yıldız Hudut Karakolu'nu ziyaret eden Çelik, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esendere beldesine giden Çelik, sınırdaki modüler duvar çalışmalarını inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

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