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        Yüksekova'da geleceğin meslekleri tiyatro oyunu ile tanıtıldı

        Hakkari Üniversitesi öğrencileri, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" adlı tiyatro oyununu Yüksekova'da sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:43
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        Yüksekova'da geleceğin meslekleri tiyatro oyunu ile tanıtıldı
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        Hakkari Üniversitesi öğrencileri, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" adlı tiyatro oyununu Yüksekova'da sahneledi.

        İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki etkinlikte öğretmen ve öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekip, gelecekteki meslekleri drama ve tiyatro yoluyla öğrencilere tanıttı.

        Programda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, Avrupa Birliği projelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Hakkari'de uygulanan "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Çimşit, şunları kaydetti:

        "Projenin Hakkari ayağı İl Özel İdaresi tarafından yürütülüyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla uygulanıyor. İlçemizde de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor kursumuz var. Hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. İnşallah bu kurslarımızın devamını getirebiliriz. Çok önemli ve anlamlı bir proje. Bugün de bu proje kapsamında tiyatro ekibimiz gerçekten çok güzel bir sunum yaptılar. Hem güldürdüler hem eğlendirdiler. Klasik tiyatronun ötesinde eğitici, öğretici, geleceğe dair çok güzel dolu dolu mesajlar vererek geleceğin mesleklerini bize aktarmaya çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan ve öğrenciler katıldı.

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