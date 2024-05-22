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        ASRİAD Genel Başkanı Yıldız'dan Hakkari ziyareti

        Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri şube ziyaretleri kapsamında Hakkari'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:06
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        ASRİAD Genel Başkanı Yıldız'dan Hakkari ziyareti
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        Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri şube ziyaretleri kapsamında Hakkari'ye geldi.

        Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Yıldız, şube ziyaretleri kapsamında Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

        Ülke genelinde şubeleri ziyaret ettiklerini, neler yapabilecekleri konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Hakkari için de 'Ne yapabiliriz?' diye bir araya geldik. Hakkari için elimizden geleni yapacağız. Buraya yapılacak yatırım taleplerinin bize yazılı olarak bildirilmesini istiyoruz. Yurtdışı pazarına girmeye çalışıyoruz. İstanbul'daki bir projeye Hakkari'deki üyelerimizi küçük bir sermaye ile dahil etmeyi planlıyoruz. Hakkari'nin kalkınması için imkan oluşturmaya çaba göstereceğiz."

        Programa ASRİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ASRİAD Hakkari İl Başkanı Hüseyin Korkmaz, MHP İl Başkanı Fatih Öztepe, iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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