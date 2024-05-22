ASRİAD Genel Başkanı Yıldız'dan Hakkari ziyareti

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri şube ziyaretleri kapsamında Hakkari'ye geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Yıldız, şube ziyaretleri kapsamında Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

Ülke genelinde şubeleri ziyaret ettiklerini, neler yapabilecekleri konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Hakkari için de 'Ne yapabiliriz?' diye bir araya geldik. Hakkari için elimizden geleni yapacağız. Buraya yapılacak yatırım taleplerinin bize yazılı olarak bildirilmesini istiyoruz. Yurtdışı pazarına girmeye çalışıyoruz. İstanbul'daki bir projeye Hakkari'deki üyelerimizi küçük bir sermaye ile dahil etmeyi planlıyoruz. Hakkari'nin kalkınması için imkan oluşturmaya çaba göstereceğiz."