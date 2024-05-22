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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:28
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        İl Divan Toplantısına katılmak amacıyla kente gelen Doğan, Hakkari Evi'nde sendika üyeleriyle bir araya geldi.

        Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Doğan, daha sonra Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

        Doğan ve beraberindekiler ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ile bir araya geldi.

        Doğan'a, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan ve Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin ile sendika üyeleri eşlik etti.

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