Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.
İl Divan Toplantısına katılmak amacıyla kente gelen Doğan, Hakkari Evi'nde sendika üyeleriyle bir araya geldi.
Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Doğan, daha sonra Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.
Doğan ve beraberindekiler ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ile bir araya geldi.
Doğan'a, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan ve Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin ile sendika üyeleri eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.