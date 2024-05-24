Yöresel ürünlere lezzet katan otlar için 3 bin 400 rakımlı yaylaya çıkıyorlar

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'ndeki 3 bin 400 rakımlı yaylaya çıkan kadınlar, kar örtüsüyle kaplı bölgede, peynir yapımında ve yöresel yemeklerde kullanılan otların en tazesini toplamak için çaba gösteriyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği, bazı noktalarında halen metrelerce karın bulunduğu Hakkari'de, havanın ısınmasıyla doğa yeşerdi, bitkiler olgunlaştı.

Kent sakinleri de dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen, peynirde ve yöresel yemeklerde kullanılan otların en tazesini toplamak için yaylalara çıkmaya başladı.

Büyük bölümü karla kaplı Cennet Cehennem Vadisi'ndeki 3 bin 400 rakamlı yaylaya giden kent merkezi ve Yüksekova ilçesindeki kadınlar, kar örtüsünün altında yörede en çok tüketilen otları topluyor. Daha sonra torbalara doldurdukları otları araçların beklediği noktaya kadar sırtlarında taşıyan kadınlar, bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırıyor bir kısmını da satarak gelir elde ediyor. Ot toplayan kadınlardan Mihriban Bilici, AA muhabirine, bölgede yöresel yemeklerde ve otlu peynirde kullandıkları otu topladıklarını söyledi.

Cennet Cehennem Vadisi'nde en çok mendo bitkisinin olduğunu anlatan Bilici, otu topladıktan sonra eve götürüp sıcak suda kaynattıklarını, daha sonra tuzlayıp bidonlara doldurarak kış için toprak altında muhafaza ettiklerini belirtti. Mendonun birçok yemeğinin yapıldığını dile getiren Bilici, "Otlar peynirin içinde çok güzel oluyor. İnsanlar özellikle gelip mendo otunu topluyor. Şifalı bir ot olduğu da söyleniyor. Nisanın sonu ve mayısın başında yetişiyor. Ömrü kısa olduğu için hemen toplanması gerekiyor. Kartlaşan otları toplamıyoruz. Kar altında kalanlar çok taze olduğu için genelde onları tercih ediyoruz. Toplarken ellerimiz üşüyor ama tadı çok güzel olduğu için zahmetine değiyor." diye konuştu.

Bilici, vadinin dağları, akarsuları ve doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu ifade ederek, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi. - "Otların hepsi birbirinden güzel" Aliye Çınar, komşularıyla ot toplamaya geldiklerini, yolun bir kısmını araçla diğer kısmını yürüyerek bölgeye ulaştıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Bölgede alo, çiriş, mendo, siyabo gibi otlar var. Şu anda kar altında mendo topluyoruz. Bu otu yöresel yemeklerde, peynirde kullanıyoruz. Cacık yapıyoruz. Her sene gelip topluyoruz. Birçok kişi bu otları satarak kazanç da sağlıyor. Bölgede toplanan 5-6 çeşit ot var, hepsi de birbirinden güzel."