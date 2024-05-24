Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Hakkari Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Zeynel Bey Yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, mezuniyet töreninde öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mezuniyet anlarının zorlu bir sürecin final noktası olduğunu belirten Çelik, "Diplomayı almaya hak kazanan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Onlara destek olan ailelerine de şükranlarımı sunuyorum. Eğitim süreçlerinde üniversite bir dönüm noktasıdır. Hepiniz birer gönüllü elçi olarak ülkemizin her noktasında inşallah güzel vazifeler yapacaksınız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarı diledi. Yaklaşık bin öğrencinin mezun olduğunu aktaran Pakiş, "Mezuniyet töreninin hayırlı olmasını dilerim. Toplam öğrenci sayımız 5 bin civarıdır. 2024-25 eğitim öğretim yılından itibaren aktif olan fakültesi sayımız 7 olacak. Eğitim öğretime yönelik projelerimiz devam edecek." diye konuştu. Başarılı öğrencilere belge verilmesinden sonra kep atan öğrenciler, müzik eşliğinde halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.