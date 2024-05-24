Şemdinli'de müzik atölyesi açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yapılan müzik atölyesi hizmete açıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yapılan müzik atölyesi hizmete açıldı.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Günyazı Köyü Halil Sever İlkokulunda DAP Müzik Atölyesi oluşturuldu.
Yapımı tamamlanan atölye, Kaymakam Ali Ekber Ateş'in katıldığı törenle hizmete açıldı.
Açılıştan sonra öğretmenler, müzik dinletisi sundu.
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