Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli'de müzik atölyesi açıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yapılan müzik atölyesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli'de müzik atölyesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yapılan müzik atölyesi hizmete açıldı.

        DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Atölyesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Günyazı Köyü Halil Sever İlkokulunda DAP Müzik Atölyesi oluşturuldu.

        Yapımı tamamlanan atölye, Kaymakam Ali Ekber Ateş'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

        Açılıştan sonra öğretmenler, müzik dinletisi sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!

        Benzer Haberler

        Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Yöresel ürünlere lezzet katan otlar için 3 bin 400 rakımlı yaylaya çıkıyorl...
        Yöresel ürünlere lezzet katan otlar için 3 bin 400 rakımlı yaylaya çıkıyorl...
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi
        Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi
        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        ASRİAD Genel Başkanı Yıldız'dan Hakkari ziyareti
        ASRİAD Genel Başkanı Yıldız'dan Hakkari ziyareti