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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı

        Hakkari'de 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:09
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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı
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        Hakkari'de 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 3'ü cinsel, 19'u dolandırıcılık, 13'ü hırsızlık, 9'u kaçakçılık, 12'si narkotik, 28'i siber, 32'si terör, 4'ü yağma, 6'sı öldürme ve 45'i başka suçlardan aranan 171 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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