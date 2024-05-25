Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı

Bu kapsamda 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 3'ü cinsel, 19'u dolandırıcılık, 13'ü hırsızlık, 9'u kaçakçılık, 12'si narkotik, 28'i siber, 32'si terör, 4'ü yağma, 6'sı öldürme ve 45'i başka suçlardan aranan 171 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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