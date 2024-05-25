Hakkari'de "Yöresel Lezzetler Festivali" düzenlendi

Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Yöresel Lezzetler Festivali" düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Meydan Medresesi'nde ilk kez düzenlenen festivalde konuşan Vali Ali Çelik, kente has yemekler ve mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla bir arada bulunduklarını söyledi.

Dünyada çeşitli turizm alanlarının bulunduğunu, bunlardan birinin de gastronomi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hakkari'miz turizm potansiyeli olan illerin başında geliyor. Özellikle kış, macera ve doğa turizmi ile adrenalin sevenlerin uğrak noktası. Yemek kültürüyle gelen misafirlerin taleplerine cevap verecek bir alt yapısı da var. Birçok lezzetli yöresel yemeğimiz var. Dışarıdan gelen insanlanları bu yemek kültürüyle de muhakkak buluşturmak gerekiyor. Festivalde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da festivale kent merkezi ve ilçelerden gastronomi temsilcileri, işletmeler, kooperatifler ve girişimcilerin katıldığını dile getirdi. Hakkari'de ilk kez bu etkinliği organize ettiklerini belirten Ağacanoğlu, etkinliğin kentin gastronomisinin tanıtımına katsı sunacağına inandığını ifade etti. Vali Çelik, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, hazırlanan pastayı kesti, yöresel yemeklerin ikram edildiği masaları gezdi.