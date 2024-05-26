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        Hakkari'de düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" sona erdi

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 52'ncisi Hakkari'de düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:04
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        Hakkari'de düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" sona erdi
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        Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 52'ncisi Hakkari'de düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" ödül töreniyle sona erdi.

        Bulvar Caddesi'nde düzenlenen finalde 7 bölgeden 32'si kadın, 52'si erkek toplam 84 yarışmacı dereceye girmek için parkurda mücadele etti.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışmada kadın kategorisinde PTT İzmir Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi birinci, PTT Genel Müdürlüğünden Nermin Arslanoğlu ikinci, Ankara PTT Başmüdürlüğünden Fatma Temel üçüncü oldu.

        Erkekler kategorisinde PTT Aksaray Başmüdürlüğünden Kadir Çolak birinci, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğünden Erdal Acu ikinci ve PTT Mersin Başmüdürlüğünden Teyfik Erçetin üçüncülük elde etti.

        Yarışmanın ardından düzenlenen törende konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yarışmacıların finalde iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.

        Posta teşkilatının 200 yıllık geçmişinde her köye, mezraya postaları ulaştıran bir teşkilat olduklarını belirten Gülten, "Teşkilatın içinde bu tarz yarışmalarla heyecanımızı korumaya çalışıyoruz. Zor günlerde, devletin, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her günde yanlarında olmaya çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizler için çok güzel, heyecanlı oldu. Hakkari'mizin tanıtımına da inşallah faydamız olur. Yeni organizasyonlarda buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

        Erkekler kategorisi birincisi Çolak ise kentte yarışmaktan ve birinci olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, beklentilerinin çok ötesinde bir ortamla karşılaştıklarını, tüm katılımcıların kentten memnun ayrıldığını aktardı.

        Ardından takım halinde ve bireysel olarak dereceye girenlere kupa ve ödülleri Hakkari Valisi Ali Çelik, Gülten ve protokol üyelerince takdim edildi.

        Dereceye giren yarışmacıların, Balkan Ülkeleri Postacı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

        Törene Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari PTT Başmüdürü Şehmuz Alptekin ve yarışmacılar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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