Hakkari'de düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" sona erdi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 52'ncisi Hakkari'de düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" ödül töreniyle sona erdi.

Bulvar Caddesi'nde düzenlenen finalde 7 bölgeden 32'si kadın, 52'si erkek toplam 84 yarışmacı dereceye girmek için parkurda mücadele etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışmada kadın kategorisinde PTT İzmir Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi birinci, PTT Genel Müdürlüğünden Nermin Arslanoğlu ikinci, Ankara PTT Başmüdürlüğünden Fatma Temel üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde PTT Aksaray Başmüdürlüğünden Kadir Çolak birinci, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğünden Erdal Acu ikinci ve PTT Mersin Başmüdürlüğünden Teyfik Erçetin üçüncülük elde etti. Yarışmanın ardından düzenlenen törende konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yarışmacıların finalde iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. Posta teşkilatının 200 yıllık geçmişinde her köye, mezraya postaları ulaştıran bir teşkilat olduklarını belirten Gülten, "Teşkilatın içinde bu tarz yarışmalarla heyecanımızı korumaya çalışıyoruz. Zor günlerde, devletin, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her günde yanlarında olmaya çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizler için çok güzel, heyecanlı oldu. Hakkari'mizin tanıtımına da inşallah faydamız olur. Yeni organizasyonlarda buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.