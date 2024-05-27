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        Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

        AK Parti Hakkari, Bitlis ve Muş İl Başkanlıkları ve il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:08
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        Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı
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        AK Parti Hakkari, Bitlis ve Muş İl Başkanlıkları ve il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Hakkari İl Başkanlığında bir araya gelen teşkilat mensupları adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını söyledi.

        Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada Yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

        - Bitlis

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesini kınadı.

        Darbenin üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığını kaydeden Köstekçi, "Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        - Muş

        AK Parti Muş İl Başkan Yardımcısı İrfan Çakır ise parti binası önünde yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını söyledi.

        Açıklamaya, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Sinecem ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Furkan Yüce katıldı.

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