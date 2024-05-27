Çukurca'da anakolu öğrencilerinden yıl sonu sergisi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anaokulları tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anaokulları tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'nde açılışı yapılan sergide, farlı anaokullarındaki öğrencilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.
Sergiyi gezen Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez ile İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, çalışmaları inceledi.
Programa, öğrencilerin aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
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