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        Çukurca'da anakolu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anaokulları tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:39
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        Çukurca'da anakolu öğrencilerinden yıl sonu sergisi
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anaokulları tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde açılışı yapılan sergide, farlı anaokullarındaki öğrencilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.

        Sergiyi gezen Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez ile İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, çalışmaları inceledi.

        Programa, öğrencilerin aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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