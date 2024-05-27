Yüksekova TSO'nun "2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı" yapıldı

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı" düzenlendi.

İpekyolu Caddesi'ndeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, ilçenin birçok konuda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve daha güzel gelişmelerin elde edilmesi için herkesin çalışması gerektiğini belirten Çimşit, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Odanın kuruluş süreci ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren TSO Başkanı Salih Özdemir ise ilçenin yanı sıra Şemdinli, Derecik, Esendere ve Büyükçiftlik beldesine de hizmet verdiklerini ifade etti.

Odanın 1100 faal üyesinin olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Odamızda ticaret sicil işlemleri dışında, iş makinası, kapasite raporu, k-belgesi, sayısal takograf ve geçiş belgeleri gibi işlemler yapılmaktadır. Odada 2020 yılında kurulan YÜTSO Akademi Eğitim Platformu adı altında binlerce kişiye online eğitimler verip sertifika almalarını sağladık. Odamızda mesleki yeterlilik sınavları ile bölgedeki ihtiyaç büyük oranda karşılandı. Bugün de yürüyeceğimiz bu yolda paydaşlarımızın da öneri ve fikirleriyle hedeflerimizi belirleyip yol haritamızı bu doğrultuda çizmek istiyoruz."