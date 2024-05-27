Hakkari'de asayiş olaylarını değerlendirme toplantısı düzenlendi

Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında yılın ilk 5 ayında meydana gelen olaylar ile önceki yılın aynı dönemine ilişkin veriler değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, 19-25 Mayıs tarihleri ile yılın 5 ayında meydana olaylar ile bir önceki yılın aynı dönemlerindeki olayların istatistiklerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, ocak ile mayıs ayları arasındaki dönemde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığı, dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 36 arttığı bildirildi.