Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle kente gelen Uçarmak, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Hakkari Valisi Ali Çelik ve protokol üyelerince karşılandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesine geçen Uçarmak, Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret etti, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Esendere Gümrük Müdürlüğüne giden Uçarmak, gümrük sahasının genişletilmesi ve tır geçişlerinin hızlandırılmasıyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.