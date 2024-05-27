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        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:03
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle kente gelen Uçarmak, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Hakkari Valisi Ali Çelik ve protokol üyelerince karşılandı.

        Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesine geçen Uçarmak, Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret etti, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Esendere Gümrük Müdürlüğüne giden Uçarmak, gümrük sahasının genişletilmesi ve tır geçişlerinin hızlandırılmasıyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

        Uçarmak, Derecik ilçesindeki Umurlu ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü gümrük kapılarını da ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

        Bakan Yardımcısı Uçarmak'a ziyaretlerinde Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, kaymakamlar ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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