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        Hakkari'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı düzenlendi

        Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ev sahipliğinde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:36
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        Hakkari'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı düzenlendi
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        Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ev sahipliğinde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

        HATSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulunca düzenlenen toplantıda konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        İran ve Irak'a komşu olan Hakkari'nin, coğrafi özelikleriyle bölge turizminde önemli yer tutan kadim ve köklü bir şehir olduğunu anlatan Taş, şöyle konuştu:

        "Ekonomik gelişmişlik açından son sıralarda yer almış olsak da her yıl genç ve kadın girişimci sayısında artış olması bizim için sevindiricidir. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimde her daim gelişimci bireylere ihtiyaç vardır. Ekonomik kalkınmanın sosyal ve toplumsal gelişmenin temel faktörü girişimciliktir. Girişimcilik ruhunun bir ülkede hakim olması o ülkenin milli zekasını yansıtan dışlardaki algısını da olumlu etkileyen bir unsurdur. O halde gençlerimizin, kadınlarımızın zihin sandıklarında tuttuğu bir cevheri ortaya çıkarması gerekir."

        TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölgesi Başkanı Sevda Keskin ise kadınlar olarak bir araya gelmelerine vesilen olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Taş'a teşekkür etti.

        TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun bugün 7 bine aşkın üyesi ile ülkenin en kapsamlı kadın kuruluşu olduğunu belirten Keskin, şunları söyledi:

        "Vizyon ve misyonu ile kadınların nitelik ve nicelik bakımdan güçlü olmalarını sağlayan ve destekleyen TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz bugün 81 ilde gönüllülük ilkesiyle öncü olan kadınların yaptığı çalışmalarla yol almaktadır. TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu olarak yalnızca söylem değil, kadın üyelerimize ve çalışan kadınlarımıza yönelik hazırladığımız ve hazırlayacağımız somut projelerle bu sürece katkıda bulunacağız."

        TOBB Girişimcilik Müdürlüğü uzmanı Handan Köse de katılımcılara teşekkür ederek, Hakkari ve bölgede kadın istihdamını artırmak amacıyla yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, Mali Müşavir Cabbar Yakupoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Genel Başkan Yardımcıları Hatice Kal, Serap Kocaoğlu ve Fatma Aydoğdu, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Van, Tunceli, Kars Kadın Girişimci Kurulu il başkanları ile Hakkari kadın girişimciler katıldı.

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