Hakkari'de iki odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde yan yana olan 2 odunluk, tandır evi ve depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine köye yönlendirilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu 4 bölümdeki yangını, evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında odunluklar, tandır evi ve depo kullanılamaz hale geldi.
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