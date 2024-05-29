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        Hakkari'de iki odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü

        Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:53
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        Hakkari'de iki odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde yan yana olan 2 odunluk, tandır evi ve depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine köye yönlendirilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu 4 bölümdeki yangını, evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

        Yangında odunluklar, tandır evi ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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