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        Yüksekova'da çiftçilere 109 bin fide dağıtıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 257 çiftçiye 109 bin sebze ve meyve fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:16
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        Yüksekova'da çiftçilere 109 bin fide dağıtıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 257 çiftçiye 109 bin sebze ve meyve fidesi dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, çiftçilerin toprakla buluşturacakları fidelerden güzel ürünlerin elde edileceğini söyledi.

        Yüksekova'nın önemli bir tarım potansiyelinin olduğunu belirten Berber, "Bizler bunu düşünerek Yüksekova'ya önemli bir pay ayırdık. İnşallah tarım ve hayvancılığa dönük bu çalışmalarımız ileriye dönük yeni çiftçilerimizi hem Türkiye'de hem de Hakkari'de üretimi artıracak şekilde cesaretlendirecektir." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Şen, il genelinde büyükbaş hayvan varlığının 32 bin olduğunu ifade etti.

        Bu sayının 19 bininin Yüksekova'da bulunduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu.

        "770 bin küçükbaş hayvanın 370 bini yine Yüksekova ilçemizde mevcut. İlimizin tarımsal faaliyetlerin yüzde 60'ı Yüksekova’da yapılmaktadır. Biz de bu bilinçle ilçedeki üretimi artırmak adına projeler üretmeye çalışıyoruz. Bugün de yine Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel üretim Genel Müdürlüğüne sunduğumuz fide alımı projemiz geçen yıl kabul edildi. 2 milyon 400 bin lira bütçeli projemiz kapsamında Tarım Kredi Kooperatifinin destekleriyle fidelerin alımını gerçekleştirdik. Burada 109 bin sebze ve meyve fidemizi 257 çiftçimize dağıtacağız. Cuma gününe kadar dağıtımı tamamlamayı hedefliyoruz. İl genelinde de 249 bin fide dağıtımımız olacak."

        Vali yardımcısı Berber, Kaymakam Ömer Çimşit ve protokol üyeleri, daha sonra Demirkonak köyündeki çiftçiye ait araziye karpuz fidesi dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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