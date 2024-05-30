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        Hakkari'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:51
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        Hakkari'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe 4 okulun öğrencileri katıldı.

        Halat çekme, yumurta taşıma, mendil kapmaca, şaşırtmaca, sandalye kapmaca, istasyon, çekirge, çatlat-patlat, yakan top, çin çan, kabakçı amca ve kurt baba oyunlarını oynayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

        Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Eğitim Müfettişleri Başkanı Mesut Artuş, şube müdürleri Ayhan Turgut ve Oktay Kızılkaya da etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Yılmaz, etkiliğin amacının çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak oluduğunu belirtti.

        Çocuklara eğlendirerek öğretmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Çocuklar, açık havada gerçekleştirilen bu etkinlikte arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşarken, aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca çocukların yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeler, organizasyonun amacına ulaştığını gösterdi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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