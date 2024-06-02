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        Emekli öğretmen 34 yıl sonra ilk görev yeri Çukurca'da öğrencileriyle buluştu

        MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 34 sene önce görev yapan emekli öğretmen Emin Salman, yıllar sonra ilçeyi ziyaret etti, öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:58
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        Emekli öğretmen 34 yıl sonra ilk görev yeri Çukurca'da öğrencileriyle buluştu
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        MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 34 sene önce görev yapan emekli öğretmen Emin Salman, yıllar sonra ilçeyi ziyaret etti, öğrencileriyle buluştu.

        Kırşehir'de yaşayan ve 1987'de ilk görev yeri olarak Çukurca ilçesine atanan tarih öğretmeni Salman, aradan geçen zamana rağmen görev yaptığı okulu ve öğrencilerini unutmadı.

        Mesleğe adım attığı ilçeyi ziyaret eden 65 yaşındaki Salman, üç yıl boyunca öğretmenlik yaptığı öğrencileriyle bir araya gelerek anılarını tazeledi.

        Yazdığı kitaplardan öğrencilerine hediye eden emekli öğretmen, ziyarette bulunduğu ilk görev yeri Çukurca Lisesi'nde hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

        - "Bu kadar sıcak ve samimi karşılanmak beni duygulandırdı"

        Salman, AA muhabirine, öğrencilerini yeniden gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Yıllar içinde ilçenin değişip geliştiğini belirten Salman, 1987'de ilk atamasının Hakkari'nin Çukurca ilçesine çıktığını anlattı.

        O zamanlar Çukurca'nın köy görünümünde küçük bir ilçe olduğunu dile getiren Salman, "3 yıl bu ilçede görev yaptım. 34 yıl sonra bambaşka bir manzarayla karşılaştım. Büyük değişiklikler gördüm. Eski öğrencilerimle görüştüm. Çok sıcak, samimi ve içten durgularla karşıladılar." dedi.

        Yıllar önce yaşadıklarını unutmadığını anlatan Salman, şunları kaydetti:

        "Biraz gecikmeli de olsa ziyaret etme şansım oldu. Şu an yazarlık yapıyorum, kitaplar yazıyorum. Kitaplarımda mutlaka Çukurca'ya yer veriyorum. Çukurca insanı yazılmayı, güzel yaşamayı hak ediyor. 34 yıl aradan sonra bu kadar sıcak ve samimi karşılanmak beni duygulandırdı. Yıllar sonra ilk görev yerim olan okula gittim. Çukurca Lisesi ayrı bir duygu. Öğrenci ve öğretmenlerle görüşüyorum. Yaşam serüvenimi yeni öğrencilere anlatarak onları motive etmeye, cesaretlendirmeye çalışıyorum. Kısacası sevgi tohumcuları ekmek için burada bulunuyorum."

        - "Öğretmenimizin çabalarını şimdi daha iyi anlıyoruz"

        Öğrencilerden 49 yaşındaki Servet Tunç ise öğretmenlerinin yıllar sonra ilçeyi ziyaret etmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

        Salman'ın üzerlerinde büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Tunç, "O dönemin kıt imkanlarına rağmen öğrencilerle çok ilgileniyordu. Öğretmenimizin çabalarını şimdi daha iyi anlıyoruz. Şu anda yazarlık yapıyor, eğitim öğretimden kendini alamamış. Gücü yettiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bu konuda onu takdir ediyoruz. Öğretmenimizi çok sevdik." diye konuştu.

        Nur Muhammet Akgöz de Emin Salman'ın tarih öğretmeni olmasına rağmen öğrencilerin diğer dersleriyle de yakından ilgilendiğini anlattı.

        Yıllar sonra öğretmenlerini görmenin farklı bir duygu olduğunu dile getiren Akgöz, "Dersleri sıkıcı geçmiyordu, konuları iyi anlıyorduk. Yıllar sonra ilçemizi ziyaret etti. Öğretmeni tanıyan herkes yakından ilgilendi. Şu an kitap yazıyor. Öğretmenimizin Çukurca'ya gelmesi bizi onurlandırdı. Öğrencilik hayatımda en iyi öğretmenlerimden biriydi. Maşallah hafızası da iyi. Öğrencilerinin isimlerini ve soy isimlerini unutmamış. Bu ilçeye emekleri oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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