Çukurca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

Sergiye, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, usta öğreticiler, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, kursların açılmasında, ürünlerin yapılmasında emeği geçen kursiyer, öğretici ve idarecilere teşekkür etti.

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