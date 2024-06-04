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        Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti

        Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, çıkan gerginlikte bir polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:22
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        Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti
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        Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, çıkan gerginlikte bir polis memuru yaralandı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge milletvekilleri, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Bulvar Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

        Bu sırada kaldırımda bekleyen bazı kişiler de sloganlar atarak yürüyüşe katılmaya çalıştı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları anonsla kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptakilerin dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

        Uyarılara rağmen dağılmayarak polise tahta parçaları ve taş atanlara polis müdahale etti.

        Yaşanan gerginlik sırasında kafasına tahta parçası isabet eden polis yaralandı.

        Hatimoğulları ve beraberindekilerin Bulvar Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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