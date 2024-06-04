CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz Hakkari'de konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün Van'da olduğu gibi bugün Hakkari'de olduğu gibi kayyumlara karşıyız. Tüm Türkiye'de, kayyum değil halkımızın iradesiyle seçilen yöneticilerle belediyelerimizin yönetilmesini, demokratik bir yönetim anlayışını destekliyoruz." dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ile Hakkari'ye gelen Şahbaz, Hakkari Valisi Ali Çelik ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.

Ardından CHP İl Başkanlığına geçen Şahbaz, burada yaptığı açıklamada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının hukuki olmadığını savundu. Söz konusu uygulamanın 3 dönemdir üst üste yapıldığını belirten Şahbaz, şöyle konuştu: "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün Van'da olduğu gibi bugün Hakkari'de olduğu gibi kayyumlara karşıyız. Tüm Türkiye'de, kayyum değil halkımızın iradesiyle seçilen yöneticilerle belediyelerimizin yönetilmesini, demokratik bir yönetim anlayışını destekliyoruz. Bugün belediye başkanını görevden alma durumu tüm belediyelerde olabilir fakat bunun yerine demokratik olan belediye meclisi içinden belediye başkanının ya da vekilinin seçilmesidir. Burada sadece belediye başkanı değil aynı zamanda belediye meclis üyeleri de cezalandırılmaktadır. Hakkari halkı cezalandırılmaktadır. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik tavrımızı sürdürüyoruz. Hakkari halkının iradesinin yanında duruyoruz."