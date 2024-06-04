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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz Hakkari'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün Van'da olduğu gibi bugün Hakkari'de olduğu gibi kayyumlara karşıyız. Tüm Türkiye'de, kayyum değil halkımızın iradesiyle seçilen yöneticilerle belediyelerimizin yönetilmesini, demokratik bir yönetim anlayışını destekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:26
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz Hakkari'de konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün Van'da olduğu gibi bugün Hakkari'de olduğu gibi kayyumlara karşıyız. Tüm Türkiye'de, kayyum değil halkımızın iradesiyle seçilen yöneticilerle belediyelerimizin yönetilmesini, demokratik bir yönetim anlayışını destekliyoruz." dedi.

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ile Hakkari'ye gelen Şahbaz, Hakkari Valisi Ali Çelik ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.

        Ardından CHP İl Başkanlığına geçen Şahbaz, burada yaptığı açıklamada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının hukuki olmadığını savundu.

        Söz konusu uygulamanın 3 dönemdir üst üste yapıldığını belirten Şahbaz, şöyle konuştu:

        "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün Van'da olduğu gibi bugün Hakkari'de olduğu gibi kayyumlara karşıyız. Tüm Türkiye'de, kayyum değil halkımızın iradesiyle seçilen yöneticilerle belediyelerimizin yönetilmesini, demokratik bir yönetim anlayışını destekliyoruz. Bugün belediye başkanını görevden alma durumu tüm belediyelerde olabilir fakat bunun yerine demokratik olan belediye meclisi içinden belediye başkanının ya da vekilinin seçilmesidir. Burada sadece belediye başkanı değil aynı zamanda belediye meclis üyeleri de cezalandırılmaktadır. Hakkari halkı cezalandırılmaktadır. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik tavrımızı sürdürüyoruz. Hakkari halkının iradesinin yanında duruyoruz."

        CHP Sözcüsü Yücel de Akış hakkında alınan kararı dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdiklerini ve temaslarda bulunmak, görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için kente geldiklerini söyledi.

        Valiliği ve Başsavcılığı ziyaret ettiklerini anlatan Yücel, "Görevden alınan ve gözaltında olan belediye başkanı eğer seçilme yeterliliğine sahip değilse, hakkında bu kadar ağır ithamlar, suçlamalar, deliller varsa neden aday olmasına ve seçilmesine izin verilmiştir? Anayasa'mızın 38. maddesine göre bir kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok ise masumdur. Dolayısıyla hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan bir kişiye bu şekilde bir yaptırım uygulanması Anayasa'ya aykırıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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