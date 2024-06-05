Meslek lisesinin "özel öğrencileri" atölyelerde becerilerini geliştiriyor

ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan özel gereksinimli öğrenciler, okulun mobilya ve metal atölyelerinde de çalışarak el becerilerini geliştiriyor.

Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, okulda eğitim gören 30 özel eğitim öğrencisinin öz güvenini artırmak ve öğrendikleri bilgileri uygulamalarına imkan tanımak amacıyla mobilya ve metal atölyesinde eğitim vermeye başladı.

Öğretmenlerin gözetiminde yaptıkları üretimle mesleğin inceliklerini öğrenen, el becerilerini geliştiren öğrenciler, atölyedeki diğer öğrencilerle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacını karşıladı.

Köy okullarının masa, sıra ve dolaplarının onarılmasına yardımcı olan öğrenciler, bu sayede hem sosyalleşti hem de bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Özel eğitim öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları sehpa, tavla, rahle gibi ürünlerle süs eşyalarını sergilemek için hazırlık yapıyor.

- "Öğrencilerimizi iş piyasasına kazandırmak istiyoruz"

Okul Müdürü Sadullah Macat, AA muhabirine, atölyede meslek öğrenen birçok öğrencinin mezun olduktan sonra iş yeri açtığını söyledi.